Ecco la Mascherina bollente di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è più calda che mai nelle sue storie su. Dal vivo dal centro di bellezza, condivide il video di un trattamento di bellezza all'addome, offrendo ai follower una calda panoramica del ventre e dell'inguine, coperto appena da unsuccinto. Il coronavirus non fermerà certamente l'esplosivo Elettra, che dopo il tour de force di Sanremo ha ufficialmente iniziato i preparativi per il matrimonio con il

Elettra Lamborghini si dedica alla cura del corpo mostrandosi in tutto il suo splendore, con uno slippino che ricorda così tanto quelle maschere che molti indossano ma che ha scelto di non indossare. A proposito del tanto temuto COVID-19, ha scritto qualche giorno fa in un tweet: “Vi scop... mezza discoteca senza preservativo, e poi avete paura del coronavirus?”