La piccola piange per la dermatite : La madre la morde al volto e la immerge nell’acqua bollente

Choc a Tulsa, in Oklahoma (Stati Uniti), per la reazione sproporzionata di una donna nei confronti della figlia neonata che piange. Lea Robinson, 21 anni, è stata arrestata per aver picchiato sua figlia perché piangeva a causa dell'irritazione da pannolino, la donna ha anche confessato di averla morsa in faccia, oltre ad aver immersa in acqua bollente. La piccola neonata senza colpe piange troppo e così la madre la immerge in acqua bollente. La mamma mostroè stata arrestata a Tulsa, in, dopo aver picchiato la figlia di un mese perché non riusciva a smettere di piangere per dermatite da pannolino. Sembra che la bambina fosse irritata dal bruciore causato dalla dermatite. Ma la mamma ha perso la pazienza e prima l'ha morsa in faccia e poi l'ha messa in una vasca idromassaggio. Poco dopo, portò la neonata in ospedale dicendo che il bambino era scivolato per errore nell'acqua bollente, ma i medici hanno immediatamente innescato la denuncia, identificando le ferite sul suo piccolo corpo come un abuso.Lea allora confessò di aver perso la pazienza e di non essere in grado di placare il pianto disperato di sua figlia. Secondo il, la donna è stata arrestata e il processo contro di lei si svolgerà a breve. La piccola vittima è stata invece affidata ai servizi sociali.