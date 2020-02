Risultato Napoli-Barcellona Champions League, diretta live e formazioni ufficiali

Napoli-Barcellona è la partita valida per la prima tappa del primo turno della. La squadra di Gennaro Gattuso, al suo debutto sulla panchina blu in Europa, va a caccia della vittoria e vuole provare a sfruttare la pista per il doppio successo consecutivo.eo Messi è tornato da un poker di goal in campionato e vuole prendere per mano il Blaugrana per cercare di trascinare una formazione indietro da numerosi flop nelle ultime stagioni della Champions League.in campo con il 4-3-3 con Di Lorenzo-Mario Rui in corsia e Manolas in coppia con Maksimovic al centro della difesa. Trio formato da Ruiz, Demme e Zielinski dietro Callejon, Mertens e Insigne. ASetien sceglie Vidal nel tridente con Messi e Griezmann, con Rakitic che mantiene la mediana. Spazio a Firpo sulla corsia laterale con Semedo ai lati di Piqué e Umtiti.

Il match Napoli-Barcellona - QUI LA DIRETTA LIVE - in programma oggi alle 21:00, sarà trasmesso in diretta sulla TV in chiaro sul Canale 5. Il round 16 della Champions League sarà visibile anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canali 201 , 252 del satellite e 472, 482 del digitale terrestre). L'emittente satellitare consente la visualizzazione della gara in 4K HDR per i clienti Sky Q. Napoli-Barcellona può anche essere seguita in streaming live su Mediaset Play (per tutti) e su Sky Go, per gli abbonati Sky e su Now TV. Un commento affidato a Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Umtiti, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Vidal. All. Setien