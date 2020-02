Coronavirus, 322 casi accertati, 11 morti : 9 vittime in Lombardia

I numeri relativi all'epidemia dinel nostro paese sono aggiornati. Secondo l'ultimo bollettino, nel nostro Paese sono stati accertati(consideriamo anche le persone che sono morte e quelle che erano malate ma poi si sono riprese), principalmente nella cosiddetta area rossa dell'area di. Undici persone che hanno contratto il virus sono morte. Una donna positiva di 76 anni, coronavirus, ricoverata oggi in ospedale per rianimazione per complicanze respiratorie, è morta all'ospedale di Treviso. La Regione Veneto lo ha reso noto.. Covid-19 ha accelerato il quadro clinico. Il governatore lombardo Attilio Fontana minimizza : "", ha detto, riferendo al consiglio.

Le autorità hanno adottato una serie di misure per contenere l'infezione, dalla quarantena di 14 giorni per coloro che sono tornati dalla Cina, alla chiusura delle scuole in alcune regioni. Poi ci sono le "aree rosse", quelle degli scoppi, in cui non si può entrare e da cui non si può uscire. Ciò è stato istituito da un decreto che coinvolge 11 comuni. Un altro decreto consente alle aziende di queste aree di far lavorare i propri dipendenti da casa. Nel frattempo, il Grand Hotel Europa di Innsbruck è stato evacuato e isolato dopo che un dipendente della reception si è dimostrato positivo per il coronavirus. È una donna italiana di 24 anni. Anche il suo partner è malato. La coppia è originaria della provincia di Bergamo. Vive a Innsbruck, lui in Italia, ma era andato a trovarla negli ultimi giorni. Sono ricoverati in isolamento presso la clinica universitaria. Guenter Weiss, direttore della Clinica universitaria di medicina interna II, spiega che "fino ad oggi sono privi di febbre e in buone condizioni". Tutti gli ospiti e i dipendenti del Grand Hotel Europa saranno presto sottoposti a un tampone.

Laè la regione italiana più colpita dal coronavirus sia in termini di infetti che di. Tre delle persone infette sono morte nelle ultime ore, secondo i dati di protezione civile. Il numero totale delle vittime nella regione aumenta e sale a 9. Oltre a quello registrato in Venetoche porta le vittime nella penisola a 10, per lo più anziani già indeboliti da altre patologie. Crescono anche gli infetti, che in Italia sono 322 e tra questi anche 3 persone colpite dal virus in. L'aumento dei 28 nuovi casi registrati in Lombardia porta il totale nella regione a 240. Altri 42 casi di contagio in, 26 in, 2 in, 3 nel, 3 in, 3 in, 1 ine 1 in

Il coronavirus circolava in Italia prima che uscisse il cosiddetto "paziente 1". "Ora è un dato di fatto." Gianni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato al punto stampa in Protezione civile. "Per fortuna al momento abbiamo epidemie piuttosto limitate." Per Giovanni Rezza “in Italia c’è una popolazione anziana e si spiegano così i tassi di mortalità del 2-3%. Gli anziani sono più fragili, lo vediamo con l’influenza. Da quest’ultima possiamo proteggerli con il vaccino; non essendoci il vaccino per il Coronavirus c’è la mortalità. L’unica maniera per proteggerli è circoscrivere i focolai come si sta facendo”.