Coronavirus : 7 morti in Italia, ma non c'è la certezza che sia stato il nuovo virus

Nella sua edizione online, lasottolinea che “ci sono 7 vittime di coronavirus in Italia. Anche se sarebbe più appropriato dire "con" coronavirus. Nel senso che per nessuno di loro c'è la certezza che è stato il. "” scrive il quotidiano. “".

I contagi : Primo caso di tampone coronavirus positivo in Toscana, Firenze e probabile caso a Pistoia. È attesa la conferma dell'Istituto Superiore di Salute. Sarebbe un imprenditore di 63 anni che ha aziende in Oriente. L'uomo ieri pomeriggio si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova nel centro della città. Durante la notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus Covid -19. Il paziente è stato trasferito al dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri e le stanze del pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono state disinfettate. L'ultimo rapporto in Italia parla di 283 infetti e sette morti, tutti anziani già indeboliti da altre patologie. A metà mattina ci sono già 212 casi in Lombardia, 38 in Veneto, 23 in Emilia Romagna, due in Toscana, tre nel Lazio, tre in Piemonte.