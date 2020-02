Coronavirus : Partite di Serie A a porte chiuse

Non ci saranno ulteriori rinvii che causeranno problemi di calendario alla Lega.si giocheranno anel prossimo weekend. Le altre partite si giocheranno tutte a porte aperte. Dietro le porte chiuse anche la partita di Europa League train programma giovedì sera a Meazza, come ha reso ufficiale la UEFA. ", ha detto il presidente dellaGabriele Gravina alla fine del consiglio federale. “”.

Poi ha aggiunto il Presidente : “Stiamo riflettendo anche su ipotesi alternative e a questo anche è servito l’incontro di stamattina con i medici federali. Per quanto riguarda le partite già rinviate lasciamo alla Lega A ogni valutazione e decisione in merito. Noi siamo impegnati a dare massimo supporto alle varie leghe e ai campionati, rimanendo in stretto contatto con il ministro della Salute e con quello dello sport, in attesa delle determinazioni del governo. La Lega Pro ha rinviato la nona e la decima giornata di ritorno nei gironi A e B e la Lega Dilettanti ha sospeso tutte le partite delle regioni coinvolte”.

Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, che ha anche sottolineato che il provvedimento “non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi. Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse.”