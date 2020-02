Vittorio Sgarbi e Barbara D’urso, parla Stella Manente: Brutto momento, mai conosciuto Silvio Berlusconi

Inaudita lite tra"“Capra! Non fare la morale! Pensa alla tua vita inutile. Vaffanc**o”.. il critico d'arte viene cacciato dallo studio. È l'ultimo segmento, quello teoricamente più leggero, di "Live - Non è l'Urso" a sopraffare Barbara d'Urso, colpita dal fuoco amichevole di un maleducato Vittorio Sgarbi. Si parlava dell'influencer Stella Manente - concorrente de La Pupa e il Secchione - e secondo Sgarbi la ragazza era stata raccomandata prima da Silvio Berlusconi, poi da Umberto Cairo, la pupa ovviamente negata infastidita e Barbara.

In un'intervista a Fanpage Stella Manente, concorrente de “La Pupa e il Secchione”, è diventata protagonista a suo malgrado della lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’urso.“Doveva essere un momento di gioco e di leggerezza, invece è stato un brutto momento che mi ha fatto sentire a disagio”.Il critico d'arte e opinionista ha definito la modella come "una raccomandata di Silvio Berlusconi", una frase che ha scatenato l'ira di Barbara D'Urso e che è sfociata in un alterco pesantissimo tra i due.Stella Manente racconta le sue impressioni sulla vicenda che l'ha vista coinvolta: "Io non ho mai conosciuto il dottor Berlusconi, e con ogni probabilità lui non ha idea di chi sia io. Per cui in un primo momento ho trovato la situazione comica, poi però quei toni mi hanno offeso. Non sono mai stata raccomandata, ho fatto la gavetta".

“Io penso che Vittorio Sgarbi sia un uomo da stimare per il suo genio e la sua preparazione, ma da un comportamento come quello di ieri non posso che prendere le distanze con fermezza. Ho trovato quel comportamento aggressivo, offensivo e gratuito. E non si tratta solo di un uomo che manca di rispetto ad una donna, ma di una persona che offende un'altra persona, e per nessun motivo giustificabile. Barbara D’Urso era a “casa sua” e in tutta onestà non credo avrebbe potuto reagire in qualunque altro modo.”