Coronavirus, la terza vittima in Italia è una donna di Crema

Purtroppo c'è una terza vittima per ilin Italia. È una donna anziana che era già debilitata e "" e che aveva anche contratto il virus cinese, come spiegato dal consigliere lombardo Welfare Giulio Gallera. Questa terza morte si aggiunge alle due già registrate negli ultimi giorni in. Nel frattempo, proprio in Lombardia solleva i casi di persone che hanno contratto il virus. "Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva”, ha spiegato Gallera . La Regione, per fronteggiare l'emergenza, ha deciso la chiusura - tra gli altri - di scuole, pub e discoteche. Le misure saranno valide" per 7 giorni ma possono arrivare a 14”, ha ricordato l’assessore.