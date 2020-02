Allerta Coronavirus, 112 casi in Italia : Contagiato 17enne della Valtellina

Nella notte sono saliti a 89 i casi di cittadini lombardi risultati positivi ai controlli del Coronavirus. E' quindi quantomai necessario porre in essere misure ancora più stringenti e rigorose. I lombardi stanno dimostrando un grandissimo senso civico e senza isterismi si stanno adeguando a questa situazione".

Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà.

Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere. Chiedo ai cittadini delle zone interessate dal focolaio del Coronavirus

a cui va il mio abbraccio sincero, la massima collaborazione nell'osservare l'ordinanza che ieri ho emanato con il ministro Speranza. Prevenzione, organizzazione e tempestività sono, in questa situazione, fattori chiave per la tutela della salute pubblica".

Unoresidente in Valtellina ma che studia aè risultato positivo al test di. Il caso aggiorna la stima delle infezioni che, al momento, arriva a 100. Secondo le ultime indiscrezioni, il numero di persone che hanno contrattonon è più a 77 ma ben oltre, con solo 89 episodi infettivi in ??Lombardia. Lo ha riferito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, parlando in uno speciale su Radio Rai 1, ha fatto il punto della situazione : "In un messaggio postato su, il presidente invita la popolazione a rispettare le direttive ministeriali. "