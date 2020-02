Terremoto in Emilia Romagna: scossa magnitudo 3.4 a Correggio

Uno shocksi è verificato nel primo pomeriggio di sabato in. A segnalare il terremoto fu l'Ingv che identificò l'epicentro nel comune di(in provincia di Reggio Emilia). Il terremoto, di, è stato avvertito dalla popolazione ma al momento non ci sono segnalazioni di danni.

Un terremoto di magnitudo 3.4 si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio, in Emilia Romagna. Secondo l'Ingv, l'epicentro fu riportato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, intorno alle 14:31. Il terremoto si è verificato a una profondità di 6 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione, come dimostrano i numerosi rapporti apparsi sui social network, fino a Modena. Molti utenti hanno parlato di un tonfo molto forte, un ruggito che ha preceduto lo shock di alcuni secondi.

Sulla pagina Facebook del comune di Correggio è stato pubblicato questo messaggio: "Come avvertito da molti, poco fa a Correggio si è registrata una lieve scossa di terremoto. Non si segnalano per ora danni a cose o persone. Stanno partendo i sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici, scuole di ogni ordine e grado comprese, come da indicazione del sindaco".