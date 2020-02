Coronavirus : Primo contagiato in Lombardia, 38enne del lodigiano

L'uomo non era inma stato a cena con un amico che era tornato di recente dalla Cina. Ammesso per la prima volta a Codogno, fu poi messo in isolamento presso l'. L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale: "Il paziente non era in Asia ma potrebbe essere stato infettato da una cena con un amico tornato dalla Cina. Sono passati 16-18 giorni tra cena e l'inizio dei sintomi ".

Secondo l’assessore lombardo Gallera “potrebbe essere un contagio asintomatico, i nostri tecnici stanno studiando per capirlo. Ora il paziente è in isolamento. Per isolamento ora intendiamo anche la casa, con una serie di precauzioni per tutte le persone che sono venute a contatto con il paziente. Stiamo preparando tutte le misure necessarie, coordinandoci con il Ministero della sanità ".