Alessandro Ghisoni ucciso da massi : Era in vacanza con sua moglie in Giordania

Il 35ennedi Piacenza, è morto colpito alla testa da un masso, vicino ad al-Khazneh nel sito archeologico di Petra, in, in seguito a forti piogge. Il giovane era in compagnia di altri tre connazionali. Le autorità che hanno indagato sull'incidente hanno supervisionato le immagini della CCTV nell'area ed è emerso che al momento dell'incidente non erano presenti altre persone. Alessandro Ghisoni ha lavorato presso l'azienda Bolzoni a Casoni di Podenzano., una nota e apprezzata fotografa piacentina e dei suoi genitori. I due si erano sposati a luglio e vivevano a Piacenza. Ad unirsi a loro anche la passione per i viaggi.

Dalle prime informazioni, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo del salvataggio. Secondo le prime indagini, il distacco del masso era dovuto alle forti piogge che sono cadute negli ultimi giorni; alcune pareti rocciose del sito sarebbero di fatto pericolose e verranno rimosse nei prossimi giorni. Le cause dell'incidente - spiegate all'agenzia di stampa giordana Petra Suleiman al-Farajat, presidente dell'autorità regionale di quella zona - si trovano nelle abbondanti piogge che hanno colpito la regione negli ultimi giorni, che hanno indebolito il terreno . Era, a suo avviso, una calamità che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi altro paese. Il funzionario ha assicurato che le autorità fanno tutto il possibile per garantire la sicurezza di tutti gli escursionisti nel regno giordano.

L'Ambasciata d'Italia ad Amman, in stretto collegamento con la Farnesina, e in contatto con le autorità locali, sta seguendo il caso del connazionale che è morto in Giordania dal primo momento, per fornire ogni possibile assistenza alla sua famiglia. Questo viene appreso dalle fonti della Farnesina. Il giovane è morto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Queen Rania di Petra, in Giordania.