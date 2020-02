Che bomba sexy... Elisabetta Canalis fuori di seno alla Milano Fashion Week

In questi giorni Milano è pervasa dal clima inebriante della, uno degli eventi più attesi dell'anno. In ogni angolo della città, dal centro alla periferia, le strade si animano di eventi e sfilate correlate, le serate più esclusive cui partecipano i nomi più importanti del mondo dello spettacolo. Per l'occasione, anche, la modella ora vive a Los Angeles con suo marito e sua figlia. Bryan Perri è un stimato medico ortopedico dall'altra parte dell'oceano ed è qui che Elisabetta Canalis ha ricostruito la sua vita. Ritorna spesso in Italia, in particolare ad Alghero, dove vive la sua famiglia di origine, ma gli è impossibile saltare gli eventi sociali più importanti come quelli della moda.Ci sono molti designer che competono per la sua presenza ai loro eventi, alle sfilate di moda e alle feste di fine anno e Elisabetta non manca quasi nessuno di loro. In questi primi giorni è stata vista ad alcune delle feste più esclusive di Milano e ha anche partecipato a diverse sfilate di moda. Ed è proprio prima di uno di questi cheai suoi fan. L'ex velina si è presentata alla sfilata di questa mattina indossando un tailluer leggero con decorazioni dorate. La giacca, senza bottoni, mostrava delle trasparenze di troppo. Per quanto prudente, Elisabetta Canalis non è riuscita a impedire che la giacca si aprisse eccessivamente... il momento è stato immortalato dai fotografi, che non erano affatto impreparati.