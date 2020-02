Germania, sparatoria tra i locali degli amanti del narghilè: 11 morti

Laricade nel terrore, un massacro fu compiuto tra i locali degli amanti del narghilé ain Assia. Almeno 11 persone sono state uccise dagli spari di un assassino che ha preso di mira bar noti per essere amati dalla comunità turca. Ci sono anche 5 feriti che si dice siano in condizioni molto gravi. Ci sono anche cittadini curdi tra le vittime. Una persona sospettata di essere l'autore del massacro, ha detto la polizia, è stata trovata morta nella sua casa. Un altro corpo senza vita è stato trovato anche nella stessa residenza. In totale, ci sono attualmente 11 morti. "Il probabile colpevole è stato trovato senza vita nella sua casa di Hanau - la polizia dell'Assia sud-orientale ha scritto su Twitter -. Forze speciali di intervento della polizia hanno anche scoperto un altro corpo nello stesso posto. L'inchiesta è in corso. Attualmente non ci sono indicazioni che ci siano altri autori" del massacro.

La matrice dell'attentato non è ancora chiara e gli investigatori non sono sbilanciati. Intorno alle 22:00 di ieri sera, i primi colpi sono stati sparati in un ristorante nel centro storico della città, a mezzanotte a Heumarkt. Qui un testimone ha detto di aver sentito tra otto e nove spari. Poco dopo, una seconda sede di narghilè fu presa di mira nel quartiere di Kesselstadt, l'Arena bar & Café nella Karlsbader Strasse. L'assassino avrebbe bussato alla porta, quindi avrebbe aperto il fuoco intorno a lui nell'area fumatori. In entrambi i casi c'erano vittime. La notizia di un terzo agguato a Lamboy è stata smentita. Le aree interessate sono attualmente isolate e inaccessibili.