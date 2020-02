Al Bano e Romina Power saranno ospiti fissi ad Amici 19?

“Devo dare una notizia che è molto piacevole per me

Nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio. Data in cui era prevista una mia apparizione a Mola di Bari”.

La serata di, giunta alla sua diciannovesima edizione consecutiva, riaprirà ufficialmente le porte il 28 febbraio. Pertanto, mancano pochi giorni all'inizio della nuova fase del talent show prodotto e diretto da Maria De Filippi. E, nel frattempo, sono emerse le primesul formato Canale 5, coinvolgendo una coppia di VIP. Nelle ultime ore, il conduttore televisivo Vito Diomede ha condiviso un video con il web, contenente un'intervista concessa a lui da AlNel filmato in questione il conduttore parla al web deiche ora vedono impegnato il "leone di Cellino San Marco".-fa sapere, quindi, il cantante-.

Dalle ultime dichiarazioni, sarebbe chiaro che l'artista pugliese voleva anticipare ai fan che presto tornerà sul palco di Amici. Proprio il 28 febbraio, data in cui un ospite di Al Bano era in programma a Mola di Bari - poi rimandata a causa degli impegni televisivi dell'artista - inizierà la fase serale di Amici 19. Per Diomede - secondo Gossip e TV - è chiaro che Al Bano Carrisi dovrebbe partecipare al noto talento insieme a Romina Power, che potrebbe rivelarsi un nuovo giudice o allenatore della serata di Amici. "Notizia esclusiva!! -è lo spiffero del conduttore- Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”.

Al Bano Carrisi e Romina Power ospiti a Sanremo 2020

"Ecco il duo piu" internazionale , pronti a sbarcare al Festival di Sanremo ...Albano e Romina Power. Gia' pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi diro' .....che il solo ritornello non uscira' facilmente nella vostra testa. I am very happy".

Per il momento la partecipazione degli ex coniugi,, al talent show di Canale 5 non può ancora essere confermata. Tuttavia, i due cantanti sono veterani di un'apparizione di coppia registrata sul palco del Festival di Sanremo, diretta da Amadeus e trasmessa dal 4 all'8 febbraio su Rai 1. Al Teatro Ariston, hanno eseguito un'esibizione emozionante sulle note del loro nuovo titolo inedito. Un brano scritto dal paroliere ed ex gieffino Cristiano Malgioglio. E Malgioglio è stato il primo ad annunciare che una performance senza precedenti di Al Bano e Romina sarebbe stata vista a Sanremo, scrivendo sul web a sostegno di un post condiviso sue contenente una foto dei cantanti: