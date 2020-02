Inaugurato in Toscana l'ambulatorio del Coronavirus

“Al momento non c'è nessun allarme, nessun caso di nuovo Coronavirus tra persone di ritorno dalla Cina. Quindi, certo, dobbiamo alzare il livello di attenzione e di prevenzione, ma prima di tutto combattere la paura, l'ignoranza, il pregiudizio, i fenomeni di razzismo. Qui da noi allo stato attuale il vero problema è la normale influenza, non il Coronavirus”

“Questo ambulatorio è un'opportunità in più sul fronte della prevenzione. In collaborazione con il consolato cinese abbiamo pensato a un luogo separato per chi, di rientro dalla Cina, abbia dubbi sulla propria salute. Questo per evitare che si possano presentare situazioni di promiscuità nei pronto soccorso, nelle sale di attesa dei medici di medicina generale, negli ambulatori. E comunque non ci sarà la folla, non verranno frotte di persone. Chi verrà dovrà prima telefonare al Cup, un numero dedicato, e prenotare la visita”

“2.500 è la previsione che ci ha comunicato il console cinese. Di questi, un migliaio almeno sono già sotto controllo da parte dell'autorità sanitaria nelle loro abitazioni. Infatti sono circa 400 i bambini rientrati dalla Cina che, a seguito della circolare del Ministero, sono stati invitati a restare a casa da scuola. Se ai bambini aggiungiamo i genitori, sono 1.200 le persone in isolamento domiciliare che vengono controllate quotidianamente. Peraltro, può darsi che queste persone non arrivino neppure, perché i voli sono bloccati”

“l'unica arma di difesa che abbiamo per proteggerci dalla diffusione del Coronavirus”

“La quarantena è un'interpretazione fantasiosa. Le persone arrivano in Toscana dopo essere passate da altre parti, non vengono paracadutate qui. Se deve essere presa una misura come quella che consiglia lui, sarà il Ministero a deciderlo. Noi ci atteniamo alle linee dettate dal Ministero. La circolare del Ministero consiglia la quarantena volontaria”

“Parliamo di una patologia che per essere diffusa prevede un contatto stretto, ravvicinato e prolungato. Qui potremo visitare una ventina di persone al giorno, ma ci aspettiamo numeri inferiori”

Tensioni inper l'emergenza del. Dopo la notizia di quasipronti a tornare in patria dopo la notte di San Silvestro, è scattato l'allarme e il timore di molti è che esiste il rischio di infezioni se il problema non verrà affrontato con le precauzioni necessarie e misure preventive. La Regione Toscana ha istituito una clinica ambulatoriale dedicata proprio alle persone che stanno tornando dalla Cina e che sospettano di aver contratto la malattia. Infatti, nella struttura sarà possibile eseguire il tampone faringeo che in pochi giorni consentirà di identificare i pazienti infetti che necessitano di trattamento.Nell'annunciare l'apertura dell'ambulatorio, sito in località(Firenze), il governatore Enrico Rossi ha dichiarato, come riportato da “La Nazione”:Questa mattina la clinica “”, situata in via Lucchese 84 / C, è statanon senza polemiche. In effetti, molti cittadini hanno protestato, esprimendo dubbi sulla sua posizione. La struttura che dovrà occuparsi della ricezione di pazienti potenzialmente infetti da Covid-19 si trova infatti all'interno di un complesso abitato da altre persone. Ciò ha inevitabilmente scatenato il panico e la rabbia dei residenti, che si chiedono perché non sia stato scelto un edificio isolato.Presente al momento dell'apertura dell'ambulatorio, l'assessore al diritto alla saluteha cercato di dare una risposta ai dubbi dei cittadini., ha dichiarato, come riportato da “La Nazione” , aggiungendo anche che la struttura avrà un ingresso riservato. Quanto alle persone di ritorno dalla Cina, la Saccardi ha commentato:Poi la risposta al virologo, che nei giorni scorsi si è espresso sulla “situazione Toscana”, affermando che la, ha dichiarato l'assessore.All'inaugurazione dell'ambulatorio anche il coordinatore unità sanitaria di crisi aziendale della Asl Toscana Centro Federico Gelli ed il responsabile della prevenzione Renzo Berti., ha precisato Berti.