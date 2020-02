Meital Dohan: Ho lasciato Al Pacino perché è vecchio, tirchio e noioso

È difficile stare con un uomo così vecchio, anche se si tratta di Al Pacino.

Il divario di età è difficile da sopportare. Esiste, inutile far finta in nome dell’amore...Ho provato a far funzionare il nostro rapporto ma è lui per primo che si comporta da vecchio! Non fa nulla per sembrare più giovanile, almeno per amor mio e quindi tra noi è finita

Mi chiedete dei doni di Al? Mi ha comprato solo fiori... Come posso educatamente dire che non gli piace spendere soldi? Ah già… è un tirchio schifoso

Ho litigato con lui e l'ho lasciato di recente, ma ovviamente lo amo e lo apprezzo molto, ed ero felice di essere lì per lui quando aveva bisogno di me. È stato un onore per me. Sono contenta che ci sia stata una relazione d’amore tra di noi e spero tanto che resteremo buoni amici

Il Times Of Israel afferma che l'ex ragazza israeliana di, l'attrice israeliana, ha confermato di aver deciso di lasciare l'attore perché è "". Meital, 43 anni e Al Pacino, 79 anni, sono usciti insieme per circa due anni dopo essersi incontrati ad una festa a Hollywood. L'attrice ha dichiarato nell'intervista rilasciata alla rivista: "".A Meital sono stati chiesti i doni ricevuti da una super star milionaria come Al Pacino e i bei ricordi che conserva della loro relazione. A questa domanda l'attrice israeliana scoppia a ridere : "", ha dichiarato senza mezzi termini.Ma, nonostante tutto, Meital Dohan sostiene di voler restaredi Al Pacino. "". Secondo Meital, "uscire con Al Pacino è noioso e difficile da tollerare come "", l'ultimo film di Martin Scorsese.