Torino, incendio in abitazione: muore 60enne

Unaa causa di un incendio nella sua casa. È successo stamattina a, in provincia di Torino. La 60enne è morta soffocata dal fumo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il fuoco sarebbe partito da diverse candele che la donna aveva acceso nella camera da letto. Vigili del fuoco e 118 operatori sono intervenuti sul posto. La vittima soffriva di problemi mentali. Quando scoppiò l'incendio, rimase sola in casa e non riuscì a scappare.