È morto il celebre Flavio Bucci, fu Antonio Ligabue e Don Bastiano ne 'Il marchese del grillo'

È morto, il grande interprete noto per il personaggio die dozzine di film come "", famoso nel ruolo di Don Bastiano, e in "" di Paolo Sorrentino. Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino lo ha reso noto in un post su Facebook. Per alcuni anni Bucci visse a Passoscuro, sulla costa romana.. Morì la mattina presto del 18 febbraio 2020, a seguito di un attacco di cuore nella sua casa di Passoscuro. Tra gli ultimi lavori in televisione, ci sono anche due stagioni di "" con Barbara D'Urso e "" di Alberto Sironi.

Flavio Bucci era sposato con Micaela Pignatelli da cui ebbe due figli, Alessandro e Lorenzo. Un terzo figlio, Ruben, è nato da una relazione con il produttore olandese Loes Kamsteeg. Dopo una lunga assenza dalle scene è tornato a teatro con uno spettacolo dedicato a Giacomo Leoparti diretto da Marco Mattolini. In un'intervista con il Corriere della Sera nel 2018, ha rivelato di aver sofferto di problemi economici a causa di una vita dissoluta: "Ho speso tutto in alcol e droghe. Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L’alcol mi ha distrutto? Mah, ha mai provato a ubriacarti? È bellissimo!"