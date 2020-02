LIPFORD: fuori ora il nuovo singolo Run Away

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali “Run Away”, il nuovo singolo di Lipford. Chitarrista e compositore, dopo 17 anni insieme alla rock band Mantram, Lipford esordisce con il suo progetto solista. Un'identità musicale nuova, fresca, accattivante e moderna, tesa a raccontare le emozioni del quotidiano. Un progetto ambizioso, in cui l'artista vuole convogliare la sua esperienza, non solo musicale ma anche personale, con la voglia di fare musica di qualità.

E' stato scelto questo singolo, tra tutto il materiale inedito, per la presentazione di questo nuovo progetto, con molta attenzione: in modo molto schietto e trasparente ascoltiamo Lipford raccontarci di uno dei suoi demoni, una sorta di confessione che l'artista sembra fare a sé stesso allo specchio, mentre promette di sconfiggerlo. Quel demone che spinge a rifugiarsi nella propria comfort-zone scappando (run away, per l'appunto) dalla realizzazione in concreto delle proprie idee e dei propri sogni, trova proprio nel refrain la risposta della forza di volontà, che controbatte “move on and breathe” e che incoraggia ad andare oltre e muoversi verso il superamento dei propri limiti. Se è vero quindi che la maggior prova di coraggio è proprio quella di esternare le proprie debolezze e paure, Lipford supera a pieni voti questa prova con questo brano.

L'arrangiamento semplice ed efficace, che porta in primo piano chitarra acustica e voce, unito al timbro caldo, pulito e dolce dell'artista, ricorda le sonorità di Jeff Buckley, ma con un tocco di leggerezza alla Ed Sheeran.

“Run Away” è prodotto da Lipford e registrato & mixato da Francesco Grammatico presso lo studio Jungle Music Factory di Tivoli. Ha collaborato all'arrangiamento Daniele Russo, ex frontman dei Mantram e attuale chitarrista del progetto Lipford.