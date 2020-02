L'Amica Geniale 2, Gaia Girace dopo il bacio a Nino Sarratore: Finalmente Lila ha trovato l’amore

In un'intervista a, la straordinaria protagonista di "" nel ruolo di Lila Cerullo, ci racconta le sue impressioni sui nuovi episodi della serie. Il terzo e il quarto episodio, trasmessi il 17 febbraio, sono fondamentali. Sul bacio tra Nino e Lila Gaia racconta: “Sono davvero felice per Lila perché, dopo tante sofferenze, trova l'amore in Nino Sarratore”. È stato difficile lavorarci, perché ho perso quello che è il mio punto di riferimento" continua Gaia Girace, riferendosi alla regia che per gli ultimi due episodi è stata affidata ad Alice Rohrwacher, "Saverio Costanzo. La mia idea e quella di Saverio sul personaggio coincide. Io sono una che propone, quindi le scene le faccio come penso io, poi Saverio apporta correzioni. Nel momento in cui non ho più visto la sua presenza, ho perso un po’ di riferimenti. Ma mi sono trovata bene anche con Alice (Rohrwacher, ndr)".

"C'è anche un'altra scena, che per me è fantastica…Quella dove io e Elena lavoriamo sulla fotografia. È stata molto sentita da entrambe" ammette Gaia "Quello è un momento puro e senza filtri per Elena e Lila". "Ci sarò anche in tre episodi della terza stagione" spiega e sulla prossima attrice che interpreterà il suo personaggio dichiara “Mi spiace lasciare Lila, spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto ho fatto io”.