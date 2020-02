Coronavirus , in Europa la prima vittima | Niccolò è risultato negativo

Unche aveva contratto il nuovo(SARS-CoV-2) è morto ed è stato ricoverato in ospedale in Francia dalla fine di gennaio: è ila causa del nuovo coronavirus e il primo fuori dall'Asia. L'uomo di 80 anni è morto venerdì mattina, ma la notizia è stata riportata sabato mattina dal ministro della sanità francese Agnès Buzyn. Il turista è stato ricoverato all'ospedale Bichat di Parigi e, secondo Buzyn, le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni. È stato uno degli 11 casi di nuovo coronavirus finora confermato in Francia: sei persone sono ancora ricoverate in ospedale, quattro sono state dimesse dopo essere state curate. Ad oggi, il nuovo coronavirus ha causato più di, quasi tutte in Cina, nella provincia di Hubei, dove si sono sviluppati i primi casi. Per ora solo tre persone sono morte al di fuori della Cina - una nelle Filippine, una in Giappone e una in Francia - mentre una persona è morta a Hong Kong.

Nel frattempo, Niccolò è risultato negativo per il coronavirus. Il tampone per la ricerca sul coronavirus, condotto sul 17enne di Grado arrivato oggi a Spallanzani da Wuhan, è stato negativo. "Il test del coronavirus effettuato presso l'Istituto Spallanzani di Niccolò, il ragazzo italiano rimpatriato dalla Cina questa mattina, è stato negativo. Il giovane ora completerà il periodo di ricovero in isolamento," ha dichiarato la direzione sanitaria di Spallanzani.

Niccolò ha condiviso le prime emozioni con coloro che lo hanno accolto questa mattina nella struttura di eccellenza italiana nella lotta contro il coronavirus. Come ha sottolineato l'assessore alla salute della Regione Lazio Alessio D'Amato stamattina mentre leggeva il bollettino, Niccolò vuole mangiare cibo italiano, ha immediatamente chiesto il prosciutto.