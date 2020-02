Silvia Provvedi a Verissimo : età, foto, carriera e vita privata

Silvia Provvedi è conosciuta in Italia principalmente per il suo rapporto con. Una relazione, la loro, caratterizzata da una forte passione, ma anche da alti e bassi che si sono conclusi bruscamente. Ora laha girato la pagina ed è con un ragazzo di cui è innamorata: “Corona è acqua passata. Amo un'altra persona: Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore ". Recentementeha parlato di se stessa per l'attuale. Un evento che ha cambiato la sua vita e che la fa vivere il presente con grande fiducia nel futuro. Oggi al "" parlerà per la prima volta della sua gravidanza : "È previsto l'arrivo di una ragazza molto energica. Sarà una degna erede delle due sorelle Donatella e per questo avrà una mamma leggermente matta! ".

Nata a Modena il 1 ° dicembre 1993, Silvia è gemella di Giulia Provvedi. Le due sorelle Provedi hanno trascorso un'infanzia felice e un'adolescenza leggermente più travagliata. Le difficoltà sono arrivate quando i genitori hanno deciso di divorziare e i gemelli hanno dovuto trasferirsi dalla madre. Il debutto televisivo risale al 2012 quando si presentarono come duo musicale a "X-Factor". Nonostante non abbiano vinto il talento, le due sono diventati icone nel mondo dell'intrattenimento, in particolare nel campo della moda. Nel 2013 è stato pubblicato il loro primo album "Unpredictable" e nel 2014 hanno pubblicato il singolo "Scarpe Diem" in collaborazione con Fred De Palma. La notorietà è arrivata nel 2015 quando hanno partecipato e vinto "L'isola dei famosi". Poco dopo poseranno per "Playboy", registreranno un nuovo singolo - Baby Bastard Inside - e diventeranno ospiti regolari di diversi programmi. Il 2018 è l'anno del ritorno ai reality show, questa volta a partecipare è Silvia Provvedi. Proprio durante quel programma il rapporto con Fabrizio Corona termina una volta per tutte. Nello stesso anno Silvia tornò a collaborare con sua sorella, questa volta per condurre il loro primo programma "Italy Pro Surfer".