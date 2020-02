Samanta Togni si sposa domani : Da Ballando con le stelle al felice matrimonio

Samanta Togni lascia il Dancing di Rai uno e si dedica a tempo pieno alla vita di una coppia. Ilcon il chirurgo plasticoè per domani, sabato 15 febbraio a Narni. È lei, su Instagram, che sta contando e rivelando il nome della sua testimone di matrimonio: il ballerino e coreografo Giampiero Gencarelli. La ballerina di Terni, che è stata nel programma condotto da Milly Carlucci dalla prima edizione, ha anche reso ufficiale che lascerà Ballando con le stelle 2020. Tra i suoi studenti VIP, nelle dodici edizioni a cui ha partecipato come insegnante, troviamo l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e l'attore Iago Garcia con cui ha vinto l'edizione 2018.

Samanta Togni, figlia d'arte - i suoi genitori sono ballerini - è nata nel 1981. Fin da piccola ha mostrato un talento innato per la danza: a soli tredici anni ha conquistato la finale al Blackpool Dance Festival, la più antica competizione di danza del mondo. Ancora minorenne, si trasferì negli Stati Uniti dove, insieme al ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy, formò una coppia di ballo molto famosa. È stata anche campionessa ai Miami Open Under 21. Nel 2005 è tornata in Italia e ha partecipato alla prima edizione di Ballando con le stelle. Nel 2006 e nel 2007 ha fatto parte del cast di Saturday Night Fever, un musical diretto da Massimo Romeo Piparo, dove ha interpretato il ruolo di Maria Huerta. Nel 2010 ha avuto una breve relazione con l'ex calciatore Stefano Bettarini, è stata sentimentalmente legata all'ex calciatore Christian Panucci. La ballerina ha già un figlio.