Silvia Provvedi incinta e sexy dice no agli abiti premaman

La bellissima Silvia Provvedi è, in attesa del suo primo figlio dal suo fidanzato, che fino a poco tempo fa ha chiamato, ed è più bella e radiosa che mai. Lasciò la storia alle spalle con Fabrizio Corona e alla fine trovò il sorriso e la serenità, tanto che pensò bene di fondare una famiglia. Anche se all'inizio preferiva tenere nascoste le notizie, forse perché voleva superare i primi mesi "critici" di, ora non può fare a meno di mostrare il suo pancione, spesso immortalandosi con sua sorella Giulia con le forme in mostra . La cosa particolare è che non ha rinunciato allo stile trendy e sexy che l'ha sempre contraddistinta.

La bruna di Le Donatella non ha intenzione di indossare i classici abiti di maternità oversize che coprono il corpo, mascherando la pancia, preferisce concentrarsi sulla sensualità, lasciando spazio libero per oggetti provocatori. Se all'inizio ha optato per un maxi pull stretto, nelle ultime ore ha preferito un corpo nero con audaci trasparenze sul decolleté, un modello perfetto per un San Valentino, al quale ha combinato una sofisticata collana di perle bianche e un'acconciatura con il ciuffo laterale. Poi un video tutto da gustare dove Silvia Provvedi si mostra in tutta la sua bellezza : "Uno dei servizi più emozionanti di sempre... vi aspettiamo in due su @chimagazineit"