La facciamo finita, Tino Bellinello uccide la moglie e poi si spara: la coppia era d'accordo

Dramma di, dove una donna è stata trovata senza vita nella sua casa nel quartiere di Commenda. Accanto a lei c'era il corpo di suo marito, con i suoi segni vitali ridotti a zero e una lettera in cuiper il gesto e che probabilmente era indirizzata ai bambini: "Scusateci, ma non ce la facciamo più, la facciamo finita". L'uomo è in condizioni disperate e si ritrova ricoverato in ospedale, intubato, in lotta tra la vita e la morte. La tragedia è avvenuta oggi, venerdì 14 febbraio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti,, 87 anni ed ex campione di ciclismo, uccise sua moglie78 anni e malata da tempo - con un colpo di pistola. Quindi si sparò con la stessa arma, tentando il suicidio, come riportato da Il Resto del Carlino. Sono stati trovati nella loro camera da letto in pigiama.

Ulteriori indagini sono in corso. La pistola usata per omicidio e tentativo di suicidio è una Beretta, che l'uomo, un ex cacciatore, teneva regolarmente. Bellinello è stato un campione di ciclismo per anni. Nato nel 1933, ha corso nella squadra Veloclub Mantovani e durante la sua carriera aveva vinto il primo giro della Provincia nel 1954 con la squadra Toffoli Rovigo. Era in cura per una forma di depressione. Lui e sua moglie possedevano un distributore di benzina a Rovigo.