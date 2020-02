Ecco chi è la bellissima Lady Cuadrado : Melissa Botero fa impazzire i follower

Juan Cuadrado è in Italia da ben 11 anni, dal 2009

quando fu acquistato dall'Udinese di Pozzo che lo portò in Serie A dall'Independiente di Medellin, una nota squadra colombiana. La Fiorentina è consapevole del suo talento e decide di investire in lui: in due anni e mezzo in viola esplode definitivamente come offensivo esterno ma in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino, segna 26 gol in 126 presenze e in gennaio Il 2015 viene acquistato dal Chelsea di José Mourinho per un record di € 30 milioni. Con il Blues, tuttavia, non può integrarsi, fa male e gioca solo 15 presenze totali con la Juventus che nell'estate del 2015 ha deciso di portarlo a Torino. Questa, quindi, è la quinta stagione per Cuadrado a Torino e finora ha messo insieme 164 presenze condotte da 15 gol spesso molto pesanti sia in campionato che in Champions League.



Juan Cuadrado è a Torino con la sua bellissima compagna Melissa Botero con la quale ha avuto due figli. La coppia vive felicemente con la signora Cuadrado che ha anche un grande seguito sui social network con oltre 165.000 follower su Instagram che non perdono tempo a commentare le sue numerose foto che la ritraggono principalmente nella sua vita quotidiana. Melissa è una ragazza semplice e riservata e in questi anni in Italia non si è mai fatta notare troppo. Il suo Cuadrado, tuttavia, è follemente innamorato di lei, che è uno dei suoi punti di forza e certezze sia sul campo che soprattutto nella vita privata.