Allarme Coronavirus, i morti sono oltre 1300 : I kit per i test sono difettosi

Il bilancio di infezioni e decessi percontinua a crescere. Nonostante le rassicurazioni delle autorità di Pechino sulla possibilità di guarigione, il numero di morti e infetti nel paese asiatico continua ad aumentare. Secondo gli ultimi dati forniti dalle stesse autorità sanitarie cinesi, il bilancio è salito a oltre 1300 raggiungendo i 1350 con oltre. Le infezioni invece hanno sfondato 48 mila mentre i recuperi accertati sono 3.441. Secondo Pechino, i nuovi dati riflettono un approccio diverso che offre maggiore discrezionalità ai medici nel decidere se un paziente è infetto in modo che coloro che ne hanno bisogno possano accedere al trattamento il più rapidamente possibile.

Nel frattempo, il coronavirus continua a diffondersi anche nel resto del mondo come negli Stati Uniti, dove è stato confermato il 14 ° caso. È uno dei cittadini americani evacuati da Wuhan, epicentro dell'epidemia, e quindi già messo in quarantena su una base militare in California. Sembra che i kit di test inviati a vari laboratori in tutto il paese per diagnosticare il nuovo coronavirus sarebbero difettosi. Si tratta di 200 kit inviati dai Centri per il controllo delle malattie e la prevenzione delle malattie (CDC) spediti a vari laboratori il 5 febbraio per accelerare la diagnosi dei casi COVID-19 negli Stati Uniti. Tuttavia, la loro inefficacia è emersa dai primi test. Durante la procedura di verifica, infatti, i kit hanno dato risultati inconcludenti, cioè né positivi né negativi. "Pensiamo che il problema in questa fase, può essere spiegato da un reagente che non sta funzionando come dovrebbe, in modo coerente" ha spiegato il funzionario senior del CDC Nancy Messonnier.

Cattive notizie arrivano anche dalla nave da crociera Diamond Princess, bloccata nella baia di Yokohama, in Giappone, a causa dell'epidemia di Coronavirus che si è diffusa a bordo. Il ministro della sanità giapponese ha confermato che sulla nave sono stati accertati altri 44 casi di coronavirus COVID-19, che aumentano il conto totale a 219. Ci sono oltre 3.000 persone sulla nave, tra cui 35 italiani, compreso il comandante. Come in Cina, con intere metropoli e province in quarantena e isolate, anche in Vietnam negli ultimi sono state prese decisioni drastiche per evitare il contagio del Coronavirus. Le autorità locali hanno infatti isolato un'intera città di 10.000 abitanti, Son Loi, vicino ad Hanoi, mettendola in quarantena dopo aver segnalato 5 casi di infezione da Covid-19. La quarantena della città dovrebbe durare almeno venti giorni.