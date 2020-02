Il padre del cantante Achille Lauro è un pezzo grosso dello Stato

Achille Lauro è uno dei protagonisti del. Definito da molti come un artista fuori dal comune, sembrerebbe che molte delle caratteristiche del cantante siano state causate dal rapporto conflittuale con suo padre. Con le sue esibizioni ha segnato la 70a edizione del Festival di Sanremo con le sue esibizioni originali che hanno messo in luce il suo talento di artista. Achille ha ripetutamente affermato che con la sua arte desidera diffondere il suo concetto di libertà e, secondo alcune indiscrezioni, Achille avrebbe scelto come bersaglio a causa di una relazione difficile con suo padre.

Non tutti sanno che Achille Lauro è un nome d'arte, il suo vero nome è: Lauro De Marinis, noto per la sua musica e per il suo personaggio piuttosto stravagante e fuori dagli schemi. Il cantante ha confessato di non aver mai avuto un rapporto pacifico con suo padre, al contrario. Il padre è il magistrato della Corte di cassazione Nicola De Marinis, professore universitario e consigliere responsabile della sezione Lavoro. Nella famiglia di Achille Lauro ci sono nomi piuttosto importanti, oltre al padre c'è quello del nonno paterno: Federico De Marinis era prefetto.



Un altro parente Michele De Marinis era un ex procuratore della Repubblica di Bari e il procugino Matteo De Marinis è vice prefetto di turno a Bari. Una famiglia abbastanza importante quella di Achille Lauro, ma dalla quale il cantante avrebbe deciso di prendere le distanze intraprendendo la carriera artistica. Al Festival 2020 non ha vinto, ma non c'è dubbio che le sue esibizioni e l'aspetto appariscente che ha messo in mostra faranno parlare di lui per molto tempo. Il musicista è stato spesso attaccato da critiche e insulti, ma ancora una volta a Sanremo ha espresso il suo desiderio di sentirsi libero e di fare ciò che desidera di più indipendentemente dall'opinione della gente.