Coronavirus : dimessi da Spallanzani 20 cinesi, borse Asia calano dopo nuovi casi

I 20che facevano parte del gruppo risultati positivi alsono stati dimessi questa mattina dall'ospedale Spallanzani di Roma. Sono stati in quarantena per 14 giorni e sono sempre risultati negativi. Tra questi anche cinque minori. A salutarli, l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e il direttore medico dell'ospedale Francesco Vaia. Prenderanno un volo per la Cina.

Intanto i centri finanziari cinesi fermano la serie di aumenti che sono durati una settimana, dopo l'aumento dei casi di Coronavirus registrati nella provincia centrale di Hubei (242 morti in un solo giorno e un bilancio delle persone infette aumentato drasticamente per la nuova classificazione sistema di diagnosi adottato dalle autorità). In questo scenario, la Borsa di Shanghai ha chiuso in calo dello 0,7%, Shenzhen ha perso lo 0,23%. Anche gli altri mercati asiatici sono stati deboli alla fine della sessione: Tokyo è scesa dello 0,14%, Hong Kong -0,4%.