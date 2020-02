Allarme Coronavirus, arriva anche in Europa, primo caso positivo a Londra

IlCovid-19 è, dove fu registrato il primo caso positivo. È una cinese che è arrivata nella capitale inglese. Quindi il numero di infetti nel Regno Unito sale a 9. La donna, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, è attualmente in cura in isolamento per la malattia all'ospedale di Guy e St Thomas nel sud della capitale. Sembra che sia arrivata in Europa pochi giorni fa dalla, dove è stata infettata. Nel frattempo, il panico è scoppiato in città, con i funzionari del Ministero sulle tracce di chiunque sia venuto in contatto con lei. Proprio all'inizio della settimana, il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che l'epidemia di Coronavirus è una minaccia "seria e imminente" per i cittadini britannici.