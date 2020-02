Prescrizione, bocciato lodo Annibali : Solidarietà per gli insulti su Facebook

Le commissioni costituzionali e di bilancio della Camera hanno respinto il "", l'emendamento di Italia Viva al Milleproroghe perper un anno. 49 erano il no e 40 il sì. Oppositions, FI, Lega, FdI hanno votato a favore con Iv. Ha votato contro il resto della maggioranza, Pd, M5S e Leu. Il governo aveva espresso un'opinione negativa. "Se nella riforma del processo penale esiste il premio" Conte bis ", per noi è invariabile", afferma Lucia Annibali (Iv).

Condanne e solidarietà dal mondo politico alla parlamentare Italia Viva Lucia Annibali, segnata dall'acido dal suo ex fidanzato e insultata e minacciata sulla sua pagina Fb per i suoi elogi alla prescrizione. "Miserable famigerato", "Luca Varani sei il mio mito", "quello che ha fatto è stato poco per una donna viscida come te che si lega a Renzi, mi è piaciuto quando ti ha sfigurato". La Annibali risponde : "Questo è ciò che le donne soffrono quando si espongono pubblicamente. La mia relazione personale è usata come arma di offesa. Non sono intimidito".