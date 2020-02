Montesilvano, mamma e figlio investiti mentre attraversavano la strada

Sarebbe una. Per loro era necessario un aiuto immediato all'ospedale di Pescara. Sono entrambi in codice rosso ma le condizioni del bambino sarebbero più critiche a causa di una brutta ferita alla testa. La strada è stata anche chiusa al traffico per facilitare l'arrivo del salvataggio in elicottero.

Un grave incidente stradale si è verificato in via Vestina a Montesilvano. È intervenuto anche il salvataggio in elicottero, oltre alla polizia locale per i risultati pertinenti. Secondo una ricostruzione iniziale, un giovane a bordo di un ciclomotore ha investito due persone vicino a via Sciesa, madre e figlio, che sono finiti in ospedale. Al momento, l'età del bambino non è nota.