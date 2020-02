Lo sapevate che il 12 febbraio si celebra il Darwin Day?

Oggi tutti ricordiamo. Il 12 febbraio, infatti, viene celebrato il, una giornata interamente dedicata al famoso biologo, naturalista, geologo, antropologo ed esploratore inglese. La scelta della data non fu casuale: Charles Darwin nacque il 12 febbraio 1809 (e morì il 19 aprile 1882). Ma chi ha deciso la nascita di questa festa? E perché è così importante ricordare Charles Darwin e il suo lavoro, la teoria dell'evoluzione della specie? Se vuoi celebrarlo al meglio, ricorda che puoi anche leggere il suo libro più famoso,

Il Darwin Day è un'antica tradizione: è nato in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Charles Darwin nel 1882. Oggi è ancora celebrato in tutto il mondo. Il significato del Darwin Day è molto importante: è un momento in cui l'impresa scientifica viene difesa attraverso i valori del secolarismo e del razionalismo. Anche se il giorno effettivo del Darwin Day è quello del 12 febbraio, in realtà gli eventi, le conferenze e le manifestazioni organizzate a tale scopo possono continuare anche fino ad aprile e oltre. In italia è solo dal 2003 che celebriamo questo anniversario, grazie anche alla spinta data dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. In molte città italiane vengono organizzati eventi dedicati al Darwin Day, anche dalle stesse istituzioni (anche i musei e le associazioni scientifiche offrono spesso dibattiti ed eventi a tema).

È un'opportunità per spiegare la scienza anche ai non esperti del settore, forse aiutando a spiegare a tutti, adulti e bambini, il valore della ricerca scientifica e del pensiero razionale. Con tutte le bufale e le leggende urbane che la gente continua a credere, mai come in questo periodo il Darwin Day diventa un'opportunità per la divulgazione scientifica da non perdere.