Il piccolo AJ Freund ucciso dai genitori per aver sporcato le mutandine

Un bambino di cinque anni è stato trovato morto in una tomba di Crystal Lake nello stato americano dell'Illinois. Secondo quanto riferito,è stato ucciso dai suoi genitori,, 36 anni, e, 60 anni, nell'aprile 2019, punito per aver sporcato le mutandine. Tuttavia, non era la prima volta che il piccolo veniva picchiato. Sarebbe stato sottoposto a una serie di violenze e torture per mesi prima di quel tragico giorno. Quattro mesi prima della sua morte era stato portato in ospedale e i dottori avevano trovato segni delle percosse, ma il bambino aveva cercato di giustificare sua madre dicendo che "forse non l'aveva fatto apposta" e che non era la sua intenzione "di ferirlo così tanto".

Secondo quanto ricostruito, i genitori lo avrebbero picchiato e poi avrebbero cercato di nascondere il cadavere in un bosco a Woodstock, una città vicino al lago Cristal, dove vivevano. Inizialmente hanno riferito della sua scomparsa. Il padre, secondo le forze dell'ordine, aveva chiamato la polizia il 18 aprile 2019, dicendo che lui e sua moglie avevano visto il bambino l'ultima volta la notte prima, dopo averlo messo a letto. La mattina dopo, non trovandolo più, avevano controllato "armadi, cantina, garage, ovunque in casa". Alla fine la madre è crollata durante uno degli interrogatori. Una settimana dopo, il 24 aprile, gli agenti hanno trovato il corpicino del bambino. Gli investigatori hanno immediatamente escluso la possibilità di un rapimento. Ora la coppia rischia da 20 a 60 anni di prigione. Il verdetto arriverà a fine marzo.