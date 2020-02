Per mesi abusa di 12 bimbe a scuola : Il bidello condannato a 42 anni

Per oltre due mesi ha abusato di almeno, l'orco è stato il guardiano del college dove ha eseguito questi atti orribili. Unè stato condannato dal tribunale spagnolo a 42 anni di prigione, la storia orribile proveniente dalla Spagna con precisione dall'enclave di Ceuta. Le vittime della violenza sono piccoli alunni tra i 6 ei 10 anni che frequentano il college Lope de la Vega. All'orco, un 52enne è stato contestato un periodo di abuso contro queste 12 ragazze nel 2017 e nel 2018, quando il custode è stato assunto dalla struttura scolastica che le stesse ragazze hanno frequentato.L'orco continuò con i suoi abominevoli abusi contro piccoli allievi senza che nessuno se ne accorgesse. Ma a porre fine alla violenza del custode è stata la storia di una bambina che ha iniziato le indagini che hanno portato alla rimozione dell'uomo. Il custode è stato dichiarato colpevole da un tribunale locale nel dicembre 2019 dopo che l'imputato hadi aver ammesso il suo orribile abuso. La pena è arrivata lunedì:, nonché l'obbligo di non poter avere alcuna comunicazione con un minore per almeno sedici anni. L'accusa aveva richiesto una condanna di oltre ottant'anni di carcere. Ma il tribunale ha deciso di dimezzare la pena concedendo circostanze attenuanti all'uomo perché non aveva precedenti penali e per aver confessato i suoi crimini.I giudici hanno optato per sei anni per ciascuno dei crimini commessi: “Non devo dire nient'altro se non chiedere perdono”Queste le parole dell'uomo in aula di tribunale. Nella stessa sentenza di tribunale è stato anche condannato a risarcire le famiglie delle bambine che hanno subito i suoi soprusi.