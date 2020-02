Ad Avanti un altro la clamorosa figuraccia : Paolo Bonolis caccia in malo modo la napoletana

Un altro caso a Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. Un caso aperto dal folle sensazionale di un concorrente napoletano proprio a San Gennaro, patrono della città. In effetti, Marianna Iovine, una giovane cantante napoletana, sposata e madre di un bambino di quattro anni, si presentò al tavolo del quiz. Quindi un suggerimento per le sue abilità canore con Tu si 'na cosa grande di Domenico Modugno. Ma poi inizia il quiz che dovrebbe essere davvero semplice visto che deve rispondere a domande sulla sua città.

"Quando si festeggia San Gennaro, il 19 settembre o il 29 settembre?". Lei risponde il 19, erroraccio da circoletto rosso. Tanto che Bonolis sbotta: "Ma non è possibile! Lei non sa niente! E non sa dove si trova, non sa di cos'era capitale, non festeggia San Gennaro. È una vergogna!". Marianna prova a giustificarsi spiegando di essere "", dunque ha lasciato lo studio tra le risate. Ma c'era davvero poco da ridere: la figuraccia è stata di quelle fragorose.