A Uomini e donne il grave lutto per Teresa Langella

Teresa Langella dice addio a suo: "Un pezzo di storia mi ha abbandonato". La giovane protagonista di, fidanzata con, ha perso suo nonno. Un lungo messaggio suè il modo in cui voleva ricordarlo scrivendo: “Solo questa mattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto è stato grande l'insegnamento che hai lasciato a tutti noi". Non è un giorno semplice per Teresa Langella che ha dovuto affrontare un momento doloroso: la morte di suo nonno e dopo alcune ore di silenzio, ha voluto condividere su Instagram un pensiero con cui salutare lui un'ultima volta.La giovane protagonista di Uomini e donne ha voluto rompere le ore di silenzio che hanno caratterizzato questa triste giornata, completamente dedicata alla sua famiglia. La famiglia è sempre stata molto importante per l'influencer, come dimostra la partecipazione della sua famiglia alle varie fasi della sua storia con il suo partner, noto sotto i riflettori del programma. Un momento difficile per la napoletana che si lancerà a capofitto in questa nuova esperienza che la vede come la nuova conduttrice di, il lavoro la aiuterà a superare questo periodo.