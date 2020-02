Georgia Davis era l'adolescente più obesa del mondo, la sua trasformazione è straordinaria

Questa è la storia died è incredibile, una ragazza di ventidue anni che vive ad Aberdare in Galles è l'. Alla base del problema della giovane donna con il cibo c'è il suo passato. Come tutte le persone obese, Giorgia si rifugiò nel cibo per consolare i suoi problemi. Da bambina ha perso suo padre a causa dell'enfisema polmonare. Questo è stato un duro colpo per lei, che ha iniziato a mangiare quantità impressionanti di cibo per dimenticare la sua sofferenza. In breve tempo ha raggiunto un peso record di 381 kg. Quando aveva solo 15 anni pesava 209 kg. Persino la mensa scolastica le proibì l'ingresso perché consumava troppo.Giorgia da bambina era già molto grassa, alla tenera età di 5 anni era già clinicamente obesa. Sfortunatamente con il passare degli anni la ragazza peggiorò sempre di più. Aveva guadagnato così tanto peso da non alzarsi più dal letto e quel letto si sarebbe trasformato nella sua tomba se non avesse preso la decisione di riprendere il controllo della sua vita. L'ospedale a cui si è rivolta non l'ha aiutata solo a recuperare una vita dignitosa e iniziare il suo viaggio. Le ha anche permesso di incontrare Matthe Takel, un uomo che aveva il doppio della sua età (43 anni) è l'istruttore della palestra in cui Giorgia si è allenata.

La vita di Giorgia è completamente cambiata, grazie anche alla sua volontà che ha avuto un ruolo fondamentale in questa rinascita. Giorgia è un esempio per tutte quelle persone che combattono contro l'obesità. Non è mai troppo tardi per avere una seconda possibilità. Giorgia è una speranza per tutti coloro che credono di non avere la possibilità di non cambiare la propria vita, mentre nella vita, determinazione, perseveranza e volontà possono rendere possibile l'impossibile.