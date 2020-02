Tenta di soffocare la moglie perchè ha l'amante : Il figlio di 14 anni salva la mamma a Bibbiano

Sospettava che suae per questo, durante il sonno, prima le dava un pugno e poi cercava di soffocarla con un cuscino. A salvare la madre c'era ilche sentì le sue urla e chiamò i carabinieri, che arrestarono il 45enne. L'uomo dovrà rispondere all'accusa di tentato omicidio nei confronti della coniuge quarantenne.

L'aggressione è avvenuta a Bibbiano, nella valle dell'Enza a Reggio Emilia - e risale alla fine dello scorso gennaio, ma la misura restrittiva di natura precauzionale è stata emessa sabato su richiesta del procuratore di turno. Il padre della famiglia è apparso in tarda mattinata davanti al giudice istruttore per l'interrogatorio della garanzia, in cui ha fatto uso del diritto a non rispondere. Adesso si trova agli arresti domiciliari nella casa coniugale, mentre la moglie e il ragazzino sono stati allontanati in un'altra località protetta.