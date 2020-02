Goditi queste poche ore! Chiara Ferragni insultata sui social

Chiara Ferragni è nata come fashion blogger, poi è diventata un'influencer fino a diventare un'imprenditrice di grande successo. Oltre ad essere stilista, ha creato e firmato varie collezioni di moda. Ma nonostante il suo enorme successo e il suo lavoro è sempre molto apprezzato in tutto il mondo, vanta una serie di collaborazioni, l'ultima conche l'ha vista al fianco del rapper e marito. Oltre ad essere una imprenditrice digitale e una donna indipendente, Chiara è anche la madre di Leone, una bellissima bambina! E, non perde occasione per mostrare e condividere foto di suo figlio con i suoi seguaci.

I ferragni, oltre alle foto del figlio condividono tutto ciò che riguarda la vita sui social network, con i suoi oltre 18 milioni di follower. Molti commenti di apprezzamento per il suo lavoro, la sua vita e la sua famiglia, ma anche molti attacchi da parte degli Haters che ogni giorno lasciano commenti al vetriolo contro l'influencer.



Ma Ferragni non perde d'animo tutti i giorni e risponde in tono a tutte le frecce, accuse e pesanti critiche. Senza lasciarsi battere anche dalle critiche più aspre e pungenti. E quello che è successo poche ore fa, un utente ha lasciato un commento davvero velenoso contro l'influencer, lo ha scritto: "Goditi questi momenti di gloria perchè tra qualche anno la pacchia finirà, non credere che potrai continuare sempre così, a guadagnare senza fare niente, semplicemente mettendoti in mostra! Uno schiaffo a tutte quelle persone che si affannano il pane!! Vergogna!!!!!" Queste le durissime parole di una donna che ha attaccato duramente Chiara.



Ma la sua risposta non si è fatta attendere e le ha risposto così: " Goditi le ore che sei stata in questo profilo a perdere tempo cercando di sminuire me e le persone che si sono crete una professione alternativa riuscendo a conciliare passioni ed ambizioni e dando lavoro a molti altri. Supportarsi a vicenda è il MINIMO che si possa fare tra donne per questo commenti de genere, che dimostrano oltretutto di no sapere nulla delle mie 3 società, brand e numerosi lavori che svolgo, non sono graditi. Impara a comunicare con più educazione e sii positiva e magari anche tu ti sveglierai felice di quello che fai come faccio io." Ha aggiungo un emoticon che manda un bacio e poi ha postato lo screen nelle storie aggiungendo: "Buongiorno così".