La Mamma incontra la piccola Nayeon morta a 7 anni : Tutto grazie alla Realtà Virtuale

Un video incredibile, l'emozione di unaè mozzafiato. Jang è riuscita ad abbracciare suagrazie a un visore VR, in un vero ambiente digitale creato per il documentario "" dell'emittente sudcoreana. Non c'è dolore più lancinante nel mondo della perdita di una persona cara, anche del proprio figlio, specialmente se è una bellissima bambina di 7 anni che è morta a seguito di una malattia incurabile. E così, il sogno di una madre sudcoreana di vedere sua figlia, di nome, morta prematuramente, si realizza attraverso la realtà virtuale.La tecnologia apre le porte a una nuova dimensione, quella in cui un viaggio virtuale riempie l'enorme vuoto lasciato dalla perdita di una persona cara, ricreando un piccolo angolo di felicità in cui noi mortali abbiamo ancora il tempo di rivelare tutto ai cari che, in quei momenti della vita reale, non siamo riusciti a dimostrare. E così, di fronte all'emozione di suo padre e dei suoi fratelli, Nayeon si è materializzata nella sua forma digitale davanti agli occhi increduli di sua, che ha trascorso un'intera giornata con lei, riuscendo persino a spegnere le candeline con lei per il suo compleanno.

Jang ha visto sua figlia sorridere di nuovo e le ha potuto parlarle in un epilogo pieno di emozioni e lacrime in cui la ragazza le dà un fiore bianco e si addormenta accanto a lei, liberando le farfalle dalla sua anima. "Ho avuto un momento felice, il sogno che ho sempre voluto vivere", ha detto la madre della piccola Nayeon con la voce rotta dalle lacrime. In America, la realtà virtuale viene utilizzata come terapia del dolore nei giovani pazienti in alcuni ospedali.

Secondo una ricerca condotta da Lenovo, in collaborazione con l'organizzazione no profit americana Starlight Children's Foundation, l'uso di spettatori durante alcuni interventi evita azioni più invasive e riesce a "distrarre" e lenire la sofferenza di pazienti molto giovani, con enormi miglioramenti in la riduzione di qualsiasi somministrazione di farmaci. Gli spettatori vengono quindi utilizzati attraverso il supporto dell'organizzazione nella terapia del dolore nell'ambito del progetto Starlight Virtual Reality.