Maltempo, la tempesta Ciara in Italia con raffiche di 100 Km/h : Ecco le Regioni interessate

La coda della, che in queste ore imperversa nell'Europa centro-occidentale con venti di uragano che creano numerosi inconvenienti all'aria, al mare, alla strada e alla popolazione di Francia e Germania, ha raggiunto anche l'Italia. Nel suo movimento verso ovest, la tempesta sta colpendo la. Le previsioni di oggi e della notte successiva indicano raffiche di tempesta sull'isola ma anche nelle, ine nel. I venti soffieranno con picchi di 80-100 km/h e il mare della Sardegna e il mar Tirreno centrale saranno molto agitati.Sarà ancora peggio in Corsica dove, nella notte successiva, sono attese raffiche fino a 200 km / h. Come riportato dal, la tempesta, che in Germania si chiamava Sabine, ieri ha causato l'interruzione dei traghetti sul Canale della Manica, che è ricominciata solo questa mattina tra numerose difficoltà. In Francia, 42 dipartimenti sono in allerta arancione e oltre 130.000 case sono rimaste senza elettricità a causa della rottura delle linee elettriche a causa della caduta degli alberi. Raffiche straordinarie di vento si sono verificate sulle cime dei monti Vosgi, al confine con la Germania, con picchi che hanno raggiunto i 160 km / h. Più di 50 voli sono stati cancellati all'aeroporto di Parigi - Charles De Gaulle.Oltre 150 voli sono stati cancellati negli aeroporti di Colonia e Düsseldorf. In Germania sono stati registrati diversi infortuni, di cui tre in gravi condizioni. Anche il treno ad alta velocità Amsterdam-Berlino è stato bloccato a causa della caduta di un albero sui binari. Sulle isole britanniche,si è abbattuto venti di 150 km/h in Galles e 62.000 case sono rimase senza elettricità, come nel caso dell'Irlanda con altre 10.000. L'allerta è alta anche in Belgio e in Olanda con 240 voli cancellati all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Il vento da ovest era così forte che il record per il collegamento di volo più breve tra New York e Londra è durato solo 4 ore e 56 minuti contro le 6 ore e 13 minuti inizialmente stimate.Per nostra fortuna gli effetti sull'Italia saranno marginali e non dovrebbero esserci gravi problemi: se è vero che il vento si è rafforzato sulla Sardegna e sul Centro, le regioni settentrionali sono ben riparate dalle Alpi (dove nevica oltre l'800 -1000 metri). I cieli sono nuvolosi e c'è qualche pioggia sparsa. È ancora meglio al Sud dove, a parte un po 'di nuvolosità, il vento soffia con minore intensità.