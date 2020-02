Non preoccuparti, sono nei corpi speciali... ma si era trasferito dall’amante in Salento

Sua moglie, che viveva nella provincia di Novara, si era preoccupata per le sue lunghe assenze e si era rivolta alla polizia, ma il marito l'aveva rassicurata dicendogli di essere stato reclutato dai nei corpi speciali. Invece si era trasferito in un piccolo villaggio nel Salento dove vive la sua. Agli agenti della polizia, sua moglie riferì anche che suo marito, un uomo di 50 anni, le aveva mostrato una pistola, secondo lui, assegnatagli quando si unì al corpo paramilitare.A seguito del rapporto della questura di Novara, i poliziotti dellla Digos di Lecce, dopo un'attività investigativa, lo hanno fermato dopo averlo rintracciato nella casa della nuova compagna. La sua ricerca, estesa all'auto in uso e alla casa, ha permesso di trovare nella sua camera da letto, tenuto in un armadio, un pugnale con il suo fodero, per una lunghezza totale di 38 cm e una baionetta "Waffenfabrik Neuhausen" , completa di guaina metallica, lunghezza complessiva di circa 45 centimetri. L'arma, che è probabilmente quella mostrata a sua moglie, era senza cartucce e a salve. L'uomo è stato comunque segnalato perché il pugnale e la baionetta, che sono "armi bianche", sono proibiti e avrebbero dovuto essere dununciati.