Ecco il video del litigio tra Morgan e Bugo dietro le quinte del Festival di Sanremo

Ecco cosa è successo davvero dietro le quinte deltra Bugo e Morgan. Lo rivelano le immagini del, lo speciale trasmesso il 9 febbraio su Rai1 dopo la notizia delle 20:00 con gli esclusivi video di backstage della 70a edizione di Sanremo 2020. "Dato che stanno tramando ... Ieri sera abbiamo fatto dei test e poi hanno fatto una cosa diversa ...". È così chedice prima di entrare in scena per la sua ultima esibizione, che si è conclusa con la squalifica di lui e. Tutto accade in pochi istanti,

Morgan: “Qual è la trama di stasera? Cosa hai studiato magnificamente? Mentre fanno cospirazioni. Ieri sera abbiamo fatto alcuni test e poi hanno fatto una cosa diversa ".



Bugo: “Statti zitto oh, non puoi rompere le palle. Dai, basta”.Morgan: “Ieri sera sembravi Frank Sinatra oh. Bravissimo”.Bugo: “Stai zitto”.Morgan: “Hai cantato da Dio, l’hanno detto ovunque”.Bugo: “Vai a fare un giro”.



Morgan: “Oggi faccio un giro bellissimo, sai che giro faccio?”.Bugo: “Hai iniziato tu, non io, con le scenate”.Morgan: “Canti da Dio”.Bugo: “Stai tranquillo”.Morgan: “Cazzo, fai cagare”.Bugo: “Ma perché…”.



Quindi tutto si ferma perché è ora di salire sul palco. Morgan cambia le parole della canzone "Sincero" insultando Bugo che si gira di spalle e lascia il palcoscenico, mentre Amadeus e Fiorello si precipitano immediatamente. Un caso senza precedenti a Sanremo!