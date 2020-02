Achille Lauro è felicemente fidanzato, ma tutti si chiedendo con chi?

La 70a edizione delsi è conclusa con la vittoria di Diodato. Ma la vittoria morale e quella che ho usato di più è stata, che è salito sul palco con vari outfit. Ciò rispecchiava ciò che esprimeva cantando. Durante la sua ultima esibizione, tuttavia,scatenando la gente del Web che insinuò una relazione tra i due; ma pochi sanno che il trapper ha un partner da alcuni anni e che il suo chitarrista è fidanzato e ha una partner. Achille è noto, l'ignoto è la sua vita privata che lo tiene ben riservato sotto i riflettori. È trasgressivo e schivo, è un tipo irriverente, che ha recentemente dichiarato in un'intervista rilasciata a Mara Venier : "Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano".

Ma non voleva aggiungere nient'altro alla sua affermazione. Qualche tempo fa Achille fu sorpreso insieme a una ragazza e il settimanale Spy aveva ipotizzato che fosse la sua ragazza... ma in realtà era solo la sua sorellastra. Quindi silenzio assoluto sull'identità di questa persona, e non si sa se è per motivi di privacy o se aumentare l'aura del mistero che circonda il suo personaggio. A ogni modo Achille ha tutto il diritto di preservare la sua vita personale.

Achille Lauro ha baciato Boss Doms sul palco della finale del Festival di Sanremo, finendo ancora una volta in cima alle tendenze generate su Twitter tra i commentatori del Festival. A parlare sui social media per spiegare il bacio tra l'artista e il suo chitarrista è stata Valentina Pegorer, compagna di Edoardo Manozzi, vero nome di Boss Doms. La donna, appassionata di musica conosciuta da Edoardo mentre partecipa a Pechino Express con il suo amico Achille, ha difeso il suo compagno e il suo inno alla libertà.