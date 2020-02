Alfonso Signorini e la scioccante scoperta della leucemia in diretta Tv

Il capitano delAlfonso Signorini aveva la leucemia mieloide: l'ha rivelata di recente in un'intervista a La Verità. "Il 23 dicembre 2014 eroChristian De Sica e Sabrina Ferilli erano ospiti e non ho smesso di sudare", ha confessato, "a mezzanotte avevo 40 di febbre. Ho finito la serata e sono andato al Pronto soccorso San Raffaele ". Quindi gli esami e le cattive notizie, prima di iniziare il trattamento due giorni dopo.“La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose!”, ha detto ancora, parlando della battaglia vinta contro la malattia. È stato un momento difficile per l'editore di Chi. Mentre era in ospedale a fare le cure, arrivò persino a pensare che in realtà non sarebbe sopravvissuto : “Non volevo leggere la preoccupazione negli occhi della persona che mi stava accanto”, ha detto del compagno di allora a Matrix, “mi ha aiutato la fede e ringrazio il cielo di averla sempre avuta”.Nella stessa intervista, Signorini ha anche rivelato di essere diventato sordo e ha portato l'apparecchio. Un dettaglio che gli spettatori non hanno mai sospettato durante le sue numerose apparizioni in TV. “Non potrei mai vivere senza musica, da bambino ho passato le ore attaccate alle cuffie per ascoltare Verdi, Puccini, mentre mio padre continuava a darmi lele macchine. E ho ascoltato così tanto che sono diventato sordo ", ha confessato.ha impiegato diversi anni prima di rivelare agli italiani che aveva una leucemia mieloide acuta. Cioè, un tumore del sangue che lo ha colpito nei tessuti, nel sistema linfatico e nel midollo osseo.

"Fortunatamente ora sono fuori pericolo ", ha detto due anni fa domenica Live, ripercorrendo i momenti più difficili della scoperta. “Vivo la vita senza pensarci, ma non voglio essere compatito”, ha detto a Barbara d’Urso, “la compassione è peggio delle piastrine impazzite”. Secondo il giornalista, la malattia sarebbe emersa per via del tour de force fatto nel suo lavoro. In quel periodo non solo conduceva Kalispera!, ma partecipava anche ad altri programmi televisivi come il Grande Fratello.



“Ho gestito due giornali e ho assistito mia madre, che era in cura. La vita ti chiede sempre il conto ", ha detto. Ora che è passato il momento peggiore, Signorini è tornato in TV più forte che mai. Tuttavia, ciò non significa che non abbia ridotto il suo modo di pensare al lavoro, in virtù dei limiti che avrà sicuramente scelto di imporre.