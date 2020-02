Il famoso presentatore Tv inglese fa coming out: Sono sposato da 27 anni

Cosa fa uno showman con la famiglia quando scopre e ammette a se stesso di essere gay? Loe una confessione in TV. È successo in Gran Bretagna al 57enne, un amato presentatore televisivo sui piccoli schermi del Regno Unito che ogni mattina è in onda con il programma This Morning. "Ho attraversato momenti bui", ha spiegato, "e ho avuto conversazioni che mi hanno spezzato il cuore". La confessione è il risultato di un lungo e difficile processo che ha coinvolto sua, le sue due figlie, l'anziana donna madre . La notizia è oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani britannici.Se molti hanno espresso ammirazione per il coraggio del presentatore - Jeff Ingold, capo di Stonewall, l'associazione benefica per i diritti LGBT ha sottolineato che "un personaggio di spicco che esce e parla delle sue difficoltà può dare conforto a coloro che affronta gli stessi problemi"- altri sono sorpresi dall'eco della notizia. "Spero che un giorno - ha dichiarato David Walliams, scrittore, attore e comico - non sia più necessario dichiararsi gay e che tutti possano semplicemente essere quello che sono". Per Peter Thatchell, uno dei più noti attivisti LGBT, l'annuncio di Schofield e il calore con cui il pubblico lo ha ricevuto da un lato sottolinea i progressi compiuti in materia di accettazione, dall'altro sottolinea la mancanza di diversità."Nonostante tutto l'affetto che nutriamo per lui, Philip Schofield è un uomo bianco della classe media. Mancano ancora i portatori di bandiera del movimento nelle minoranze etniche". Schofield, che è senza dubbio tra i presentatori di maggior successo della televisione britannica, è stato, ha sottolineato il dolore causato a sua moglie e a due figlie adulte."Non ho segreti con mia moglie. Il suo supporto è stato fenomenale", ha detto." Anche se dall'esterno la vita degli altri può sembrare perfetta per noi, non sappiamo mai cosa ci sia in superficie. "Schofield ha rivelato che ha iniziato a chiedersi anni fa sulla sua sessualità e si sentiva consumato da domande e domande autoimposte: l'accettazione della sua famiglia, del suo pubblico e dei suoi amici è un grande sollievo.