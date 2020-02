Diletta Leotta a Sanremo 2020 : Nella serata finale canterò e ballerò

fa un bilancio dell'esperienza sanremese dando qualche anticipazione sulla serata finale: "Sono qui per divertirmi - spiega la conduttrice - non sono un'attrice e ho fatto un monologo, non sono una cantante e non sono una ballerina e quindi canterò e ballerò". Sulle critiche ricevute dopo il monologo sulla bellezza la Leotta replica "Credo che le polemiche facciano parte del Festival, credo che sia meglio lasciare un segno nel bene o nel male [...] però ho una bella corazza e spero che ci possa essere più solidarietà femminile". "Mi hanno sempre detto che c'è un pre Sanremo e un post Sanremo nella vita di un artista e devo confermare che è così" aggiunge la conduttrice.

"Sono a favore delle donne per essere riconosciute al pari degli uomini, soprattutto dal punto di vista professionale" spiega Diletta Leotta "Ma non credo che serva una categoria per una donna, è vero quel ragionamento che fa Levante: 'Io voglio essere giudicata come artista, non come donna'".