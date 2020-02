Festival di Sanremo, tra i super ospiti ci sarà anche lei : La scaletta della quarta serata

Esibizioni Big Sanremo 2020

Mancano solo poche ore alla quarta serata del2020 e come ogni anno la gara si accende con tutte le 24 canzoni inedite in gara. Ci sarà il ritorno die, come tutte le sere, anchesarà sul palco del Teatro Ariston. È prevista la sfida finale dei giovani. Amadeus sarà affiancato daper quanto riguarda i direttori. Sul palco del Teatro Ariston saliranno (non è l'ordine di esecuzione)

Achille Lauro (“Me ne frego”), Alberto Urso (“Il sole ad est”), Anastasio (“Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (“Sincero”), Diodato (“Fai rumore”), Elodie (“Andromeda”), Enrico Nigiotti (“Baciami adesso”), Francesco Gabbani (“Viceversa”), Giordana Angi (“Come mia madre”), Irene Grandi (“Finalmente io”), Le Vibrazioni (“Dov’è”), Levante (“Tikibombom”), Elettra Lamborghini (“Musica – E il resto scompare”), Marco Masini (“Il confronto”), Michele Zarrillo (“Nell’estasi o nel fango”). Junior Cally (“No grazie”), Paolo Jannacci (“Voglio parlarti adesso”), Piero Pelù (“Gigante”), Pinguini tattici nucleari (“Ringo Starr”), Rancore (“Eden”), Raphael Gualazzi (“Carioca”), Riki (“Lo sappiamo entrambi”), Tosca (“Ho amato tutto”) e Rita Pavone (“Niente – Resilienza 74”). È anche la serata della proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte tra Leo Gassmann (“Vai bene così”), Fasma (“Per sentirmi vivo”), Tecla (“8 marzo”) e Marco Sentieri (“Billy Blu”).

Dopo la Giuria Demoscopica che ha stilato la classifica del martedì e mercoledì con al primo posto Francesco Gabbani, secondi Le Vibrazioni e terzo Piero Pelù, per la quarta serata entra in gioco la Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Stasera aspetteremo una nuova classifica in media con le precedenti. I giovani, d'altra parte, saranno valutati dal sistema misto: Demoscopico (33%), Sala stampa, TV, Radio e Web (33%) e Televisione (34%). Tra gli ospiti di questa serata: Dua Lipa, Johnny Dorelli, Gianna Nannini e Ghali.